Non-lieu pour GBL dans le dossier de financement du terrorisme de Lafarge

Ce dernier est accusé d'avoir versé des pots-de-vin à l'organisation terroriste Daech en 2013 et 2014 via son usine syrienne de Jalabiya. Cet argent aurait notamment permis la commission des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et du 22 mars 2016 à Bruxelles.

L'ordonnance judiciaire qu'a pu consulter Blast stipule que "les éléments dévoilés par l'instruction ne constituent pas de charges suffisantes justifiant le renvoi de l'inculpée (GBL) devant le tribunal correctionnel".