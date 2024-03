Mithra demande l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire en vue d'obtenir un "accord à l'amiable avec ses créanciers" et restructurer la dette de Novalon SA (une filiale de Mithra), fait-elle savoir jeudi. La biotech wallonne demande également au tribunal de l'entreprise de Liège un "transfert sous autorité de justice" pour l'unité de production de Mithra CDMO située à Flémalle.

L'entreprise spécialisée dans la santé féminine rencontre des difficultés financières depuis un certain temps déjà et peine à se dépatouiller. Au début du mois de mars, elle avait annoncé un remaniement de sa direction et le début d'un processus de monétisation de ses actifs.