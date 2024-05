A Monaco, luxe et verdure émergent de l'immense chantier Mareterra

L'inauguration de ce projet de plus de deux milliards d'euros est prévue en fin d'année, avec plusieurs mois d'avance sur le programme, et si quelque 2.800 personnes s'activent encore chaque jour sur le chantier, l'heure est désormais aux finitions.

C'est d'abord une énorme opération immobilière à destination d'une poignée d'ultra-riches, doublée d'une prouesse technique considérable, mais le chantier Mareterra, qui a permis à Monaco de grignoter six hectares sur la mer Méditerranée, va aussi faire émerger un quartier singulièrement vert et élégant.

L'ouvrage s'appuie sur 18 énormes caissons de béton délimitant une nouvelle ligne de côte. L'espace mis au sec à l'intérieur a été comblé avec du sable et consolidé par plus d'un millier de larges pieux de 45 mètres de haut, décrit la société Anse du Portier, promotrice du projet.

Le gouvernement monégasque assure avoir mené "un suivi particulièrement exigent", avec des plongeurs et des analyses régulières, pendant le chantier. L'Aspona, une association écologiste française voisine qui s'était inquiétée au début des travaux, dit aujourd'hui n'avoir constaté "aucune dégradation majeure" mais regrette "manquer d'informations fiables".

"Alors que la montée du niveau des mers va soulever la question ailleurs, on a été un vrai laboratoire", se réjouit Guy-Thomas Levy-Soussan, administrateur délégué de l'Anse du Portier. "On a montré que c'était possible de bien faire. Oui ça coûte, oui on a pris le temps, mais on a fait des efforts".

La société, qui réunit essentiellement une dizaine de familles avec des noms puissants à Monaco comme Pastor, Brianti ou Casiraghi, a pu mettre les moyens en misant sur le luxe et l'espace alors que les 39.000 habitants de la principauté sont à l'étroit sur 2 km2 escarpés entre mer et montagne.