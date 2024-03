Nouveaux records pour le Dow Jones et le S&P 500 à Wall Street 

L'indice Dow Jones a avancé de 0,12% à 39.807,37 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,11% à 5.254,35 points, suffisamment pour inscrire de nouveaux sommets, le 22e depuis le début de l'année pour le S&P.

La Bourse de New York a terminé dans le vert jeudi sur de nouveaux records pour le S&P 500 et le Dow Jones, concluant un très bon trimestre pour Wall Street, à la veille d'un long week-end férié.

Depuis le début de l'année, le S&P 500, l'indice le plus représentatif du marché a progressé de plus de 10% et a inscrit 18 gains hebdomadaires en 22 semaines, a indiqué Art Hogan de B. Riley Wealth Management à l'AFP.

C'est la meilleure croissance pour cet indice depuis 2019, avant la pandémie de Covid-19.

Le Dow Jones, avec une progression de plus de 5,5% sur les trois premiers mois de l'année, affiche son plus fort rythme de croissance depuis 2021. Le Nasdaq est en hausse de plus de 9%.

"On a continué à grimper plus haut mais une pause est possible d'ici peu", a averti Art Hogan.