Plusieurs tunnels fermés à Bruxelles

Les tunnels bruxellois Reyers-Centre, Tervueren, Cinquantenaire et Loi sont fermés en direction du Centre, fait savoir lundi matin vers 06h00, Bruxelles Mobilité sur X (anciennement Twitter).

Les manifestants devraient pénétrer dans la capitale vers 08h30 via la chaussée de Mons, la chaussée de Louvain et la chaussée de Tervueren, selon la police bruxelloise.

La police fédérale indique que "plusieurs colonnes de tracteurs convergent vers Bruxelles via les autoroutes et les nationales".

Presque un mois après une première action, la Fugea, la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) et la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) seront de retour à Bruxelles. Celles-ci seront notamment accompagnées de la Coordination européenne Via Campesina (ECVC), du Mouvement d'action paysanne (MAP) et du Boerenforum, qui représentera la Flandre.