Projet A69: des écologistes perchés devant la Cour européenne des droits de l'Homme

Cette action vise à "mettre un coup de projecteur sur le projet de l'A69 et sur les violences que subissent les militants et militantes de la protection de l'environnement", ont dit les trois hommes, qui se sont présentés à l'AFP sous les pseudonymes "Raoul", "Petit-Jean" et "Kiwi".

Ils ont expliqué être arrivés dimanche du Tarn et s'être installés dans ces arbres, dans lesquels ils ont placé hamacs, bâches et une banderole proclamant "Justice pour les défenseur.euses du vivant. Stop aux violences d'Etat".