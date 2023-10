Proximus se démarque d'un BEL 20 largement négatif

L'indice bruxellois subissait la pression de ses poids-lourds AB InBev (50,71) et arGEN-X (468,70), qui reculaient de 0,7 et 2,4%, D'Ieteren (156,70) et Melexis (84,80) reculant de 1,4% à l'instar de Cofinimmo (58,90) tandis que Barco (17,31) et Sofina (190,00) cédaient 1,1% chacune.

Solvay (101,95) et UCB (80,12) étaient négatives de 0,2 et 0,4% tandis que KBC (56,96) revenait à son point de départ, Ageas (38,89) cédant 0,6% comme Elia (90,95).