Rachat de RTL Nederland par DPG Media : des craintes sur la concentration médiatique

Le projet du groupe belge DPG Media de racheter RTL Nederland a été accueilli vendredi aux Pays-Bas par des critiques et y suscite la crainte d'une trop forte concentration médiatique.

DPG Media a conclu un accord pour le rachat de RTL Nederland au groupe luxembourgeois RTL pour un montant de 1,1 milliard d'euros. L'opération doit encore recevoir le feu vert du régulateur néerlandais, l'Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM, Autoriteit Consument en Markt).

"Nous exprimons depuis des années notre inquiétude quant à un paysage médiatique trop concentré et ce rachat va encore l'aggraver", a ainsi déclaré le secrétaire général de la NVJ, Thoms Bruning. "Cela aura inévitablement un impact important au niveau journalistique car les titres de RTL et DPG touchent déjà une grande partie du public néerlandais. Cela accroit la position de pouvoir d'un acteur déjà dominant dans le paysage médiatique néerlandais et aura tant sur le plan rédactionnel, pour nos membres, que pour le public, de grandes conséquences", s'est-il alarmé.

L'association professionnelle s'inquiète aussi "de la position de négociations des freelances et des fournisseurs des médias".

La NVJ discutera avec les journalistes concernés mais contactera également RTL et DPG pour aborder les "conditions et garanties". Elle consultera enfin l'ACM.