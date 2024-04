Brussels Airport attend plus d'un million de passagers pendant les vacances de printemps

L'aéroport national s'attend à accueillir près de 1,2 million de passagers au cours des congés de printemps qui débutent ce vendredi soir pour deux semaines. Les vacanciers sont pressés de partir et ce vendredi sera la journée la plus chargée avec 74.000 passagers, dont 40.000 au départ.

Les 1.167.000 voyageurs, sur le départ ou de retour, représentent une hausse de 17% par rapport au nombre de passagers comptés lors des congés de printemps 2023. Les jours fériés des 1er et 9 mai, tout comme les vacances aux Pays-Bas la semaine prochaine, permettent à plus de personnes de s'envoler vers d'autres horizons.

Les destinations ensoleillées comme l'Espagne et les îles Canaries, le Portugal, le Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Grèce et la Turquie sont très populaires, ainsi que les citytrips européens. Pour les destinations plus lointaines, les États-Unis, le Canada, la République dominicaine, le Mexique et les Émirats arabes unis tiennent la corde.