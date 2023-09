Seul en baisse, le BEL 20 se démarque de ses voisins européens

Aedifica (60,60) et Cofinimmo (70,25) reculaient de même de 1,1 et 0,8% tandis que Solvay (109,85) et UCB (82,30) reculaient de 0,1 et 0,9%, arGEN-X (475,60) et Galapagos (35,13) de 0,5 et 0,3%. KBC (60,70) et Ageas (37,13) valaient 0,1% de plus que vendredi, AB InBev (51,96) repassant par son point de départ.

Melexis (86,95) et Ackermans (144,80) étaient positives de 0,7%, Aperam (27,02) remontant de 2,3% alors que Umicore (24,42) reculait de 0,8%. Accentis (0,029) regagnait par ailleurs 5,8% alors que des pertes de plus de 2% étaient notées en Atenor (17,85), Unifiedpost (3,23) et Roularta (12,75).