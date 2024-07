SNCF: la ligne LGV Sud-Est paralysée, 80.000 voyageurs affectés

"Les agents ont estimé qu'ils ne pourraient pas récupérer rapidement les voies de la LGV et de la ligne classique. Tous les trains en ligne sont donc en train d'être ramenés en gare. Nous estimons que 80.000 voyageurs vont être impactés aujourd'hui", a indiqué la compagnie publique.

Quelques jours après des sabotages ayant largement perturbé le trafic des TGV, la ligne Sud-Est était totalement interrompue mercredi matin entre Paris et Lyon, en raison d'orages dans l'Yonne, ce qui devrait affecter 80.000 voyageurs.

"Il y a eu une cellule orageuse ce matin dans l'Yonne avec des arbres qui sont tombés sur des lignes classiques et surtout un arbre qui est tombé sur la ligne à grande vitesse, qui a été heurté par un TGV lancé à pleine vitesse", a expliqué Séverine Lepère, directrice générale adjointe Ile-de-France de SNCF Réseau.

La ligne a également connu des problèmes d'alimentation électrique, selon la SNCF.

"Les trafics LGV entre Lyon et Paris et Dijon sont interrompus mais la ligne entre Lyon et Marseille fonctionne bien, naturellement avec des retards", a regretté Mme Lepère.

"On est arrivés vers 06H30-07H00", a déclaré à l'AFP Lotfi, 50 ans, bloqué à Paris, gare de Lyon, comme des centaines de voyageurs "résignés", assis sur leur valise ou à même le sol.

- "L'enfer! L'enfer!" -

"Au début, le train était affiché à l'heure, puis retardé. Il a ensuite complètement disparu des écrans", a expliqué Lofti à l'AFP, ne voulant donner que son prénom. Le quinquagénaire devait prendre un train à 08H22 pour Nice avec sa femme et leurs trois enfants, dont un bébé.