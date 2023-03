Steven Vaelen devient le nouveau directeur général de Nyrstar Belgique

Steven Vaelen a été nommé nouveau directeur général de la fonderie de zinc de Nyrstar à Balen et de la fonderie de Pelt, annonce l'entreprise lundi. Il succède ainsi à Inge Schildermans, qui dirigeait les sites Nyrstar de Balen et de Pelt depuis septembre 2019. Cette dernière a été nommée directrice générale de la fonderie de zinc de Nyrstar à Clarksville, dans le Tennessee, aux États-Unis.

Steven Vaelen est né à Hasselt en 1978 et a obtenu un diplôme de bio-ingénieur à la KU Leuven. Il travaille chez Nyrstar depuis 12 ans, plus récemment en tant que directeur des opérations à Balen et Pelt.

Avec une position de leader sur le marché du zinc et du plomb, Nyrstar possède des exploitations minières, des fonderies et d'autres opérations situées en Europe, aux États-Unis et en Australie et emploie environ 4.000 personnes. Son siège social est basé à Budel-Dorplein, aux Pays-Bas.