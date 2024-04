Traité sur la pollution plastique: Paris craint un parasitage par la géopolitique

De l'autre côté se trouvent des pays "un peu plus réfractaires" dont "un certain nombre de producteurs de produits pétroliers et de plastiques avec les pays du Golfe" mais aussi "la Russie, l'Inde", observe-t-on à Paris.

"Cette situation ne va pas être simplifiée par les événements récents et par la crise politique au Moyen-Orient", remarque cette source ministérielle, qui juge que l'Iran figure "au premier rang" des pays obstructeurs: "Tout ça nous donne un cocktail assez complexe d'un point de vue géopolitique, qui risque de parasiter l'avancement de cette négociation".

La France espère de son côté obtenir à Ottawa un texte "beaucoup plus réduit" et "aussi plus politique", et obtenir "un mandat clair pour constituer des groupes de travail intersession" sur les différents sujets à trancher, notamment: la liste des produits plastiques problématiques et évitables, celle des polymères et des substances préoccupantes à interdire, avancer sur des critères d'écoconception et de mécanismes de mise en œuvre...