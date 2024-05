Umicore se distingue en tête du BEL 20

Partager:

Après avoir gagné jusqu'à 0,94% lundi en début d'après-midi, l'indice BEL 20 devait lever le pied avant de confirmer une hausse finale de 0,40% à 3.929,00 points avec 13 de ses éléments dans le vert. Umicore (22,08) était largement en tête avec un bond de 4,05% qui portait à 5,84% son gain depuis le début du mois.

D'Ieteren (212,00) et Melexis (78,50) suivaient avec des gains de 2,02 et 1,29% en compagnie d'Ageas (43,78), positive de 1,72%. Solvay (30,42) et arGEN-X (363,40) valaient 0,93 et 1,34% de plus que vendredi à l'inverse de Syensqo (91,26) et UCB (119,30) qui reculaient de 0,87 et 0,95%, Galapagos (26,94) cédant 0,15%.

KBC (70,14) s'appréciait de 0,20% contrairement à AB InBev (55,48) et GBL (70,95) qui cédaient 0,07 et 0,42%. Des mieux de 0,16 et 0,62% étaient notés en Aedifica (62,80) et Cofinimmo (65,40), WDP (25,88) concédant par contre 0,08%. Hors BEL 20, Barco (13,28) et Vastned Retail Belgium (28,10) reculaient de 1,6 et 6,6% pour des hausses respectives de 2 et 1,1% compte tenu des détachements de coupons, Deceuninck (2,50) gagnant de même 3,3% ex-coupon.

Cenergy (8,80) et Unifiedpost (4,17) bondissaient de 10,7 et 6,6% tandis que Roularta (11,00) et Econocom (2,28) progressaient de 2,8 et 2,7%, Agfa-Gevaert (1,28) de 3,4%. Colruyt (42,38) et SmartPhoto (26,60) étaient par contre négatives de 2,2 et 4%, Belysse (0,80) et Banimmo (3,42) de 4,2 et 5%. Biosenic (0,0148) remontait enfin de 8% alors que Nyxoah (8,92) et Onward Medical (4,71) abandonnaient 5,1 et 3,3%.