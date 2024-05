Un conseil d'entreprise extraordinaire chez Mestdagh à 14h00

La CNE craint pour l'avenir de la centrale Mestdagh située à Gosselies (Charleroi). Cette centrale comprend un entrepôt et un siège administratif. Le premier, qui rassemble les activités logistiques, ne semble pas compromis "pour le moment", glisse Evelyne Zabus, permanente CNE. "On ne sent pas une menace directe même s'il y a eu beaucoup de changements dans son fonctionnement."

Les préoccupations se portent plutôt sur le siège administratif, où travaille une centaine de personnes. "La CNE demande depuis des mois et des semaines qu'Intermarché précise ce qu'il souhaite en termes de fonctionnement, mais surtout en termes de pérennité des emplois, car de nombreux changements se font en 'stoemeling'", déplore le syndicat chrétien.