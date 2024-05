Un écran pub non désactivable d'une minute au début de tout programme enregistré sur RTL

RTL Belgium est le premier groupe de télévision francophone à se lancer dans un modèle uniforme pour la publicité télévisée, annonce-t-il lundi. Désormais, les téléspectateurs abonnés chez Telenet devront regarder un écran publicitaire non désactivable d'une minute au début de tout programme enregistré. Et ce n'est qu'une première étape, les autres chaines de TV et les autres opérateurs télécoms devraient suivre prochainement.