Un nouveau baromètre immobilier: celui de la construction neuve

Les baromètres immobiliers sont nombreux, mais aucun ne faisait encore référence pour le segment de la construction neuve. Un entrepreneur, Matexi, et une plateforme de données immobilières, Realo, s'unissent pour proposer un nouvel outil, qui sera mis à jour trimestriellement. Pour sa première édition, le Baromètre de la construction neuve a analysé les tendances entre 2017 et 2022.

"La crise de l'énergie a fait grimper la demande de nouvelles maisons éco-énergétiques, ce qui crée de plus en plus un marché immobilier à deux vitesses : le prix des maisons (neuves) à haut rendement énergétique augmente plus vite que celui des maisons très énergivores", expliquent les deux entreprises pour justifier leur initiative.

Les données utilisées pour établir le baromètre sont issues d'une part de données ouvertes provenant des pouvoirs publics et d'autres sources en ligne et, d'autre part, des annonces immobilières en ligne (ici collectées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022). "Ces données ne couvrent que les constructions neuves, ce qui donne lieu à un échantillon substantiel et représentatif de l'ensemble du marché belge."

Il ressort du premier baromètre, qu'au cours de la période analysée, les prix des maisons et appartements neufs ont enregistré une hausse annuelle moyenne de 5,6% et 3,9%. La pandémie a accéléré la hausse des prix, surtout pour les maisons.

Concernant les maisons neuves (référence : 3 façades, 3 chambres, jardin), les hausses annuelles ont été plus importantes dans les provinces de Hainaut et de Liège (+9,3%), bien que les deux provinces restent parmi les moins chères pour les nouvelles constructions. Du côté des appartements (référence 95 mètres carrés, 2 chambres), la hausse annuelle des prix sur la période est assez similaire de province en province, allant de 3,1% dans le Brabant wallon à 4,7% en provinces d'Anvers et Liège.