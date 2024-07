Un pont s'effondre en Chine après des pluies torrentielles: 12 morts et 31 disparus

Depuis mardi, de larges pans du nord et du centre du pays sont touchés par des pluies torrentielles, qui ont provoqué des inondations et d'importants dégâts matériels.

L'effondrement partiel d'un pont après des pluies diluviennes dans le nord de la Chine a fait au moins 12 morts et les secours sont mobilisés samedi pour tenter de retrouver une trentaine de personnes.

Le précédent était de 11 morts, tandis que la télévision d'Etat CCTV avait fait état de "plus de 30 disparus".

Le bilan s'est alourdi dans l'après-midi à 12 morts et 31 disparus, selon Chine nouvelle.

Le pont autoroutier, qui surplombe une rivière, s'est effondré vendredi soir vers 20H40 (12H40 GMT) "en raison d'une averse brutale et de crues soudaines" à Shangluo dans la province du Shaanxi, a indiqué samedi l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

En circulant, "j'ai remarqué que quelque chose n'était pas normal devant moi" sur le pont, a raconté un témoin à un média local. "Des automobilistes hurlaient pour que je freine et que j'arrête la voiture".

D'après les premiers éléments d'enquête, 17 voitures et 8 camions sont tombés dans la rivière, a indiqué Chine nouvelle, ce qui fait craindre un bilan plus lourd dans les prochaines heures.

"Un camion devant ne s'est pas arrêté et est tombé" dans le vide, a ajouté ce témoin, M. Meng.

En mai déjà, l'effondrement d'une autoroute après de fortes pluies dans le sud de la Chine avait fait 48 morts.

Le président chinois Xi Jinping a appelé à concentrer "tous les efforts" sur les opérations de secours, "la priorité" du moment, selon des propos rapportés par CCTV.

La Chine souffre de conditions climatiques extrêmes cet été, avec localement des records de températures notamment dans le nord du pays, tandis que le sud est victime de pluies et d'inondations.

Le changement climatique, lié selon des scientifiques aux émissions de gaz à effet de serre, rend ce genre de phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses.

A l'autre bout du pays, un violent orage a entraîné samedi une brusque montée des eaux à Ya'an, une localité de la province montagneuse du Sichuan (sud-ouest). Plus de 30 personnes y sont également portées disparues, selon CCTV citant les autorités locales qui évoquent des communications et des axes routiers coupés.

Au Shaanxi, où le pont s'est effondré vendredi, les fortes pluies de ces derniers jours ont par ailleurs fait 5 morts et 8 disparus à Baoji, où vivent environ 3,2 millions d'habitants, selon un bilan diffusé vendredi par Chine nouvelle.

La télévision d'Etat a montré des images de quartiers totalement inondés par des eaux boueuses, où pelleteuses et habitants s'activaient pour déblayer les dégâts.

La province voisine semi-désertique du Gansu (nord-ouest) ainsi que celle du Henan (centre) ont également été touchées par de fortes pluies ces derniers jours. A Nanyang, il est tombé en début de semaine l'équivalent d'un an de pluie, selon CCTV.