Jusqu'à 940 km de bouchons sur la route des vacances

Vers 12H10, un pic a été atteint, selon les données fournies par le site internet du prévisionniste, avec 942 km d'embouteillages cumulés. Vers 12H45, le chiffre était de 755 km.

Plusieurs axes d'accès vers le sud étaient très encombrés, en premier lieu l'A7, l'A9 et l'A10.

"La fréquentation des axes routiers sera très forte depuis l'Ile-de-France vers la Bretagne (N165), les régions du Sud et de l'Espagne (A10 et A63) et la Méditerranée (A6, A7 et A9). Il sera également très difficile de rejoindre l'Italie via le tunnel du Mont-Blanc (N205) durant toute la journée", détaille l'organisme dans son bulletin de prévisions.