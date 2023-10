Un salon de l'emploi virtuel pour résorber la pénurie de talents numériques

Le salon de l'emploi dédié aux métiers de l'IT et du Numérique en Wallonie "Job IT Day" revient virtuellement pour une treizième édition les 18 et 19 octobre prochains. Au programme: un marathon d'entretiens de recrutement en ligne. D'après la fédération technologique Agoria, près de 15.000 postes dans les Technologies de l'information et de la communication (ICT) sont à pourvoir en Wallonie et à Bruxelles.