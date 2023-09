Une entreprise belge construit la 1ère station-service d'Afrique d'hydrogène vert

Le site se trouve dans la zone portuaire de Walvis Bay, en Namibie. L'emplacement stratégique doit offrir un accès aux plus importantes voies de navigation. CMB.TECH (CMB pour Compagnie maritime belge) dispose d'une station similaire à Anvers. L'installation fournira de l'hydrogène aux camions, aux équipements portuaires et aux applications ferroviaires, explique la société.

Dans le cadre de ce projet, une académie sera créée afin d'éduquer et de former la population locale à la technologie de l'hydrogène et à ses multiples applications.