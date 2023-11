Une quatrième et belle progression du BEL 20

Malgré quelques prises de bénéfices jeudi en fin de journée, l'indice BEL 20 devait confirmer une quatrième et belle progression en terminant avec 19 de ses éléments dans le vert et un bond de 2,31% à 3.455,08 points, arGEN-X (463,40) cédant de justesse 0,17%.

Solvay (101,25) et UCB (68,84) valaient 2,67 et 0,64% de plus que la veille, Galapagos (32,21) gagnant 2,48%.

Melexis (72,30) était en tête avec un rebond de 6,01% devant Aedifica (56,15) et Cofinimmo (62,90), qui rebondissaient de 5,25 et 5,36%, WDP (24,94) regagnant 5,50% tandis que Umicore (23,43) et Aperam (27,51) remontaient de 5,49 et 4,60%, Sofina (189,40) de 4,41%.

AB InBev (54,39) était positive de 1,89%, KBC (52,64) et Ageas (36,84) de 1,43 et 1,15%, Elia (93,25) et D'Ieteren (146,10) de 3,96 et 4,28%.

Hors BEL 20, Exmar (7,60) se distinguait par une plus-value de 26,2% avec un cours en recul de 32,6% suite au détachement de deux coupons.

ING (11,79) et Roularta (12,05) se démarquaient en reculant de 1,8 et 2% alors que des bonds de 8,3 et 7% étaient relevés chez Immobel (27,90) et VGP (81,95). Shurgard (37,965) remontait de 6,3% et CFE (7,00) de plus de 5% comme Xior (29,40) tandis que Belysse (0,88) rebondissait de 18,9% après une matinée dans le rouge.