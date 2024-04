Une société norvégienne acquiert la plateforme belge de paiements de factures Digiteal

Fondée en 2015 et basée à Mont-Saint-Guibert, Digiteal a développé une application de paiement intégrée permettant aux entreprises et aux clients de gérer l'ensemble de leurs factures sur leur ordinateur, tablette ou smartphone.

"Cette acquisition permettra de tirer parti de la forte complémentarité stratégique des deux entreprises, en s'appuyant sur leurs empreintes géographiques, leurs gammes de produits et leurs segments de clientèle, pour fournir des services de paiements et d'identification haut de gamme à un plus grand nombre de clients en Europe", annoncent les partenaires.

L'acquisition doit permettre de combiner les compétences des deux entreprises afin de proposer une valeur ajoutée aux commerçants et de jeter les bases d'une croissance future en Europe. "Notre mission au sein de Digiteal est d'aider les entreprises à être payées plus rapidement, plus régulièrement et à moindre coût", explique Cédric Nève, fondateur et CEO de Digiteal. "Cette approche s'aligne parfaitement avec les préoccupations du secteur de la distribution. En rejoignant Aera, détenu par des commerçants, nous accélérons la réalisation de cet objectif avec des collègues ayant une mission similaire."