Unizo dénonce une tendance à la "surprotection" des travailleurs contre le licenciement

La fédération des PME et indépendants en Flandre, Unizo, estime qu'il existe aujourd'hui une tendance à la "surprotection contre le licenciement". L'organisation a pointé quatre nouveaux types de protection adoptés durant la dernière législature, portant son total à 26. "Nous ne remettons pas en cause la protection pour des motifs justes, mais il faut rétablir un certain équilibre", a commenté vendredi le directeur général d'Unizo, Danny Van Assche, par voie de communiqué.