Véhicules électriques: le bonus écologique "rééquilibré", la prime à la casse limitée

Bonus "rééquilibré", prime à la casse réservée aux électriques : le gouvernement a fléché les aides à l'achat de véhicules électriques vers les ménages les plus modestes, au détriment des plus aisés et des entreprises.

Le bonus écologique, déjà réservé à l'achat de voitures électriques, va passer de 5.000 à 4.000 euros pour la moitié des ménages français les plus aisés, selon un décret paru mardi au Journal officiel et qui entrera en vigueur mercredi.