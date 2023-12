Vienne offre aux expatriés la meilleure qualité de vie, Bruxelles 36e du classement

La capitale autrichienne Vienne a été désignée comme la ville offrant la meilleure qualité de vie pour les expatriés et leurs familles, selon le rapport "Quality of Living" du cabinet de conseil Mercer publié mardi. Bruxelles occupe la 36e place de ce classement.

Vienne doit notamment sa position à sa riche histoire, à son architecture magnifique et à sa scène culturelle animée, relève Mercer. Zurich (Suisse), à la deuxième place, doit sa position à sa stabilité politique, sa propreté et son infrastructure de premier ordre. Auckland (Nouvelle-Zélande) complète le podium grâce à son système de santé robuste et sa scène culturelle dynamique.

Bruxelles se classe, elle, au 36e rang. Les expatriés y bénéficient d'un haut niveau de services médicaux et hospitaliers et d'une excellente disponibilité et qualité des biens de consommation, reconnait le cabinet de conseil. Cependant, les embouteillages sont un inconvénient majeur, de même que la stabilité interne moindre en comparaison avec la ville de référence, New York, relève-t-on.

Parmi les plus grandes métropoles mondiales, avec des populations de plus de dix millions, Paris (32e) est en tête, suivie par New York (40e) et Londres (45e).

Mercer a également établi un classement des villes les plus respectueuses de l'environnement dans le monde. Canberra (Australie), Oslo (Norvège), Adelaide (Australie), Helsinki (Finlande) et Ottawa (Canada) se distinguent grâce à leur excellente performance sur divers indicateurs de durabilité, tels que des mesures efficaces pour réduire la pollution de l'air et améliorer la disponibilité et la qualité de l'eau potable. Bruxelles occupe la 44e position dans cette liste.