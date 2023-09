Wall Street ouvre en baisse, attentiste et indisposée par de mauvais indicateurs

La Bourse de New York évoluait en baisse mardi peu après l'ouverture, mal orientée par les signes de ralentissement économique en Chine et en Europe, à l'orée d'une semaine écourtée par un jour férié et qui s'annonce pauvre en indicateurs et résultats.

Vers 14H10 GMT, le Dow Jones cédait 0,18%, l'indice Nasdaq lâchait 0,47% et l'indice élargi S&P 500 rendait 0,32%.