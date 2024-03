Wall Street ouvre en baisse, consolidation et mauvaises nouvelles pour la tech

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones cédait 0,27%, l'indice Nasdaq abandonnait 0,31% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,24%.

La Bourse de New York a ouvert en baisse, lundi, prise dans un tassement modéré après les records de la semaine précédente, encouragé par des nouvelles défavorables pour le secteur technologique.

La semaine dernière, le S&P 500 avait, lui aussi, signé un triplé avant de se replier légèrement, vendredi, tandis que le Dow Jones a enregistré deux records de suite, mercredi et jeudi.

"Les nouvelles venues de Chine mettent un peu de pression" sur les indices, de même que "l'Union européenne qui vise de grosses entreprises technologiques", a indiqué Peter Cardillo, de Spartan Capital.

La Commission européenne a lancé, lundi, cinq procédures contre Apple (-1,24%), Alphabet (-1,34%) et Meta (-1,15%), qu'elle soupçonne d'infractions aux règles européennes de la concurrence.

Par ailleurs, AMD (-1,67%) et Intel (-3,25%) étaient fragilisés après que le Financial Times a rapporté que le gouvernement chinois avait décidé de se passer des puces des deux fabricants américains de semi-conducteurs pour les ordinateurs et les serveurs de ses administrations.