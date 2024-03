Wall Street termine en baisse, retour au calme après l'euphorie

Le Dow Jones a cédé 0,41%, l'indice Nasdaq a perdu 0,27% et l'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,31%.

La Bourse de New York a terminé en baisse lundi reprenant son souffle après une série de records la semaine dernière, en l'absence de publications ou d'indicateurs majeurs.

Le Nasdaq restait sur trois records d'affilée en clôture, tandis que Dow Jones et S&P 500 ont aussi enregistré des sommets la semaine dernière.

"On entre dans une période sans nouvelles, maintenant que la Fed (banque centrale américaine) est derrière nous", a commenté Maris Ogg, de Fiduciary Trust, "et on n'a pas beaucoup de résultats" de sociétés dans les jours à venir.

"Il n'est donc pas anormal de voir un reflux en considérant les gains réalisés jusqu'ici cette année", a ajouté l'analyste.