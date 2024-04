Allemagne : trois mineurs projetant une "attaque islamiste" placés en détention

Trois mineurs soupçonnés de préparer un attentat terroriste en Allemagne pour un motif islamiste ont été interpellés et placés en détention provisoire lors du week-end de Pâques, ont annoncé vendredi les autorités judiciaires allemandes.

Les mandats d'arrêt concernent trois adolescents: deux filles de 15 et 16 ans et un garçon de 15 ans, tous originaires de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (nord-ouest). Ils sont soupçonnés d'avoir "planifié un attentat terroriste à motivation islamiste et d'avoir reconnu être prêts à le commettre", selon un communiqué du parquet de Düsseldorf (ouest).