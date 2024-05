"Ça me rend malade": la mère du prisonnier en fuite témoigne après le décès de deux agents pénitentiaires en France

Les images de vidéosurveillance sont glaçantes. On y voit un fourgon de transfert de prisonniers pris d'assaut par des hommes armés à un péage à Incarville. Cela a duré quelques minutes, à peine, juste le temps de libérer le détenu. Le bilan est effroyable: deux agents morts et trois blessés. Le pronostic vital d'un de ses agents est toujours engagé.

Au sein de la famille du détenu, c'est la stupéfaction. C'est le cas de la mère du fuyard, Mohammed Amra, surnommé "La Mouche". Jamais elle n'aurait pensé qu'il aille jusqu'à tuer. "J'ai pleuré, je n'étais pas bien", dit-elle dans un témoignage recueilli par nos confrères de RTL. "Ça me rend malade, comment on peut ôter des vies comme ça? C'est grâce quand même."

Elle regrette également le traitement de son fils par la justice. "Ils le trimballent de droite à gauche et le mettent à l'isolement au lieu de le juger une bonne fois pour toutes", soupire-t-elle. "Je ne sais pas ce qu'il se passe dans sa tête, il ne me parle pas. C'est mon fils et il ne me parle de rien."