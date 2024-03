Après 26 ans de prison, le patron de la Camorra veut coopérer avec la justice

Francesco "Sandokan" Schiavone, aujourd'hui âgé de 70 ans, aurait entamé les premières discussions avec les autorités il y a quelques semaines. Depuis qu'il a été condamné à la prison à vie pour plusieurs assassinats, dans le cadre des conditions de détention très dures réservées aux chefs de la mafia et aux terroristes, M. Schiavone a gardé le silence. Les enquêteurs espèrent maintenant obtenir des informations détaillées sur les activités du clan, ainsi que sur les liens éventuels entre la Camorra et la politique.

M. Schiavone, fondateur et ancien parrain du clan Casalesi, qui opère dans la province de Caserte, non loin de Naples, souhaite coopérer avec l'accusation en tant que témoin clé,

Deux de ses fils ont déjà décidé de coopérer avec les autorités en 2018 et 2021. Deux autres fils de M. Schiavone sont en prison. Il y a quelques jours, la police a proposé aux proches de Francesco Schiavone qui ne sont pas en détention de participer à un programme de protection, ont encore indiqué Ansa et Adnkronos.

La Camorra, l'une des organisations mafieuses les plus célèbres d'Italie, est basée dans les provinces méridionales de Naples et de Caserte et opère dans le monde entier. Elle s'est fait connaître grâce au livre "Gomorra" du journaliste Roberto Saviano, qui a ensuite fait l'objet d'un film. Depuis la publication de ce livre en 2006, Roberto Saviano a reçu des menaces de mort et bénéficie d'une protection policière. Dans "Gomorra", Roberto Saviano parle également des activités de Francesco Schiavone.