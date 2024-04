Un Russe soupçonné d'avoir tué deux Ukrainiens en Allemagne: le contexte des meurtres encore très incertain

On ignore ainsi si le trio se connaissait. "Nous n'en sommes qu'au tout début de notre enquête", a expliqué Daniel Katz, porte-parole de la police. Les faits se sont produits vers 17h15. L'auteur a d'abord pris la fuite, mais la police a rapidement pu interpeller le suspect, âgé de 57 ans, à son domicile, non loin du lieu du crime.

Les deux victimes sont des Ukrainiens âgés de 23 et 36 ans, qui vivaient tous deux dans l'arrondissement de Garmisch-Partenkirchen, dont Murnau fait également partie. Tous deux ont succombé à leurs blessures par arme blanche - le plus âgé sur le lieu du crime, le plus jeune peu de temps après à l'hôpital.

La police a ouvert une enquête pour un double assassinat. Le parquet a demandé l'arrestation du suspect, qui doit comparaître dimanche devant un juge d'instruction.