Athènes inquiète de l'augmentation du nombre de migrants en provenance de Turquie

Les autorités grecques sont préoccupées par l'augmentation du nombre de personnes tentant de passer de la côte égéenne turque aux îles grecques ces derniers jours. La question aurait été abordée mercredi lors d'une réunion spéciale entre les ministres concernés et la direction des forces de sécurité présidée par le chef du gouvernement grec Kyriakos Mitsotakis, a appris jeudi l'agence DPA.

Selon un communiqué des garde-côtes grecs, trois bateaux transportant un total de 43 personnes ont été secourus au large de Samos entre lundi et mercredi. Une embarcation avec 17 personnes à son bord a requis l'intervention des garde-côtes au large de l'île de Chios, tandis qu'à Lesbos, deux bateaux emmenant 26 et 40 passagers ont été assistés. Les occupants des embarcations les ont détruits à l'approche des gardes-côtes. Ce faisant, ces personnes sont considérées comme des naufragés et doivent être prises en charge. Trois hommes soupçonnés d'être des passeurs ont été arrêtés.

En mer Égée et en Méditerranée orientale, des bandes de passeurs tentent d'amener les migrants vers les îles grecques ou vers l'Italie, et donc les pays de l'Union européenne. Des accidents surviennent régulièrement au cours de ces traversées. Le 14 juin, des centaines de migrants tentant de passer de la Libye à l'Italie se sont noyés lors du naufrage à environ 50 milles nautiques de la côte grecque du bateau de pêche surchargé sur lequel ils avaient embarqué. Seules 104 personnes ont survécu. À ce jour, 82 corps ont été repêchés.