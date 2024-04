Attaque à l'épée à Londres: un adolescent de 13 ans a été tué

Cette attaque intervient dans un contexte d'augmentation des attaques à l'arme blanche au Royaume-Uni et à deux jours des élections locales dans la capitale britannique, où l'opposition conservatrice est très critique du bilan sécuritaire du maire travailliste Sadiq Khan.

Un garçon de 13 ans a été tué et quatre autres personnes blessées mardi dans l'Est de Londres par un homme armé d'une épée, rapidement arrêté par la police qui a exclu à ce stade un acte terroriste.

Un homme de 36 ans armé d'une épée a été arrêté peu après "et est actuellement en détention", a indiqué la police. "Il a été atteint par un pistolet à impulsion électrique (...) et arrêté 22 minutes après" le premier appel à la police.

L'enquête en est à ses débuts mais les autorités ne recherchent pas d'autre suspect, a précisé M. Bell, rendant hommage au "courage incroyable" des policiers et des secours.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux et reprises par les médias britanniques montrent un homme blanc, légèrement barbu, vêtu d'un pantalon noir et d'un sweat à capuche jaune, épée en main, marchant erratiquement devant des maisons, tandis que des voitures de police encadrent la scène.

Des témoins ont dit avoir entendu des cris et hurlements. Une habitante a raconté à l'agence PA avoir vu depuis l'intérieur de son appartement un corps à terre et avoir entendu l'homme crier à plusieurs reprises à des policiers +Croyez-vous en Dieu?+