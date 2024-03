Aux Pays-Bas, Geert Wilders ne sera pas Premier ministre: le leader d'extrême droite dénonce une issue antidémocratique

Une issue injuste et antidémocratique, a-t-il déclaré jeudi aux médias néerlandais. Mais pour être Premier ministre, "vous avez besoin du soutien de tous les partis", a-t-il répété. Et il ne l'avait pas.

Le célèbre politicien avait pourtant régulièrement exprimé son souhait de diriger le gouvernement, mais son "amour pour [son] pays et [ses] électeurs est grand et plus important que [sa] propre position", s'est-il expliqué. Il a souligné vouloir "un gouvernement de droite. Moins d'asile et d'immigration. Les Néerlandais en premier".

Kim Putters, chargé de superviser les négociations tortueuses de coalition entre quatre partis de droite, présente ce jeudi des recommandations dans un rapport très attendu.