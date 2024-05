Un autocar belge pris pour cible en France: "Une pierre a traversé la vitre"

Après l'accident survenu sur l'E42 la semaine dernière avec une taque d'égout jetée depuis un pont à Héron et causant la mort d'un chauffeur de camion roumain, c'est maintenant un autocar belge qui est pris pour cible dans le sud de la France.

Le chauffeur, Glenn Meuris, ramenait 49 vacanciers flamands de Salou, en Espagne, quand il a entendu un violent choc. "J’ai heureusement pu me garer rapidement. Les gens criaient à l’étage et je suis vite allé voir ce qui se passait. J’ai immédiatement constaté un trou dans le pare-brise. Une pierre avait traversé la vitre pour se retrouver sept rangées plus loin", explique-t-il à nos confrères de Het Laatste Nieuws.

La pierre a en effet atterri juste à côté d'un passager endormi. Par miracle, personne n'a été blessé. Seulement quelques éclats de verre sur les personnes assises à la première rangée. "Et si cette pierre m'avait touché ? Un bus avec 51 personnes à bord aurait été incontrôlable", s'est indigné Glenn Meuris.

D'autres véhicules ont aussi été la cible de jets de pierre ce soir-là : 5 voitures et 3 camions. Les auteurs n'ont pas encore pu être identifiés à ce stade.