BMW: bénéfice en baisse au 2e trimestre mais les ventes grimpent, portées par l'électrique

Son chiffre d'affaires a en revanche grimpé de 7,0% sur un an, grâce à une hausse des ventes de 11,3% de son segment automobile, après une année 2022 marquée par une forte de baisse des livraisons.

BMW a connu une chute de 2,9% de son résultat net, à 2,9 milliards d'euros, liée à une "imposition plus forte" cette année en raison de l'intégration de sa coentreprise chinoise BMW Billiance, a indiqué l'entreprise dans un communiqué jeudi.

"Notre forte croissance vient de l'augmentation significative de nos ventes de véhicules totalement électriques", s'est félicité Oliver Zipse, CEO du groupe.

Le nombre de véhicules électriques vendus par le groupe a plus que doublé sur les six premiers mois de l'année (+133,1%), et représente désormais 12,5% des livraisons.

L'entreprise résiste en Chine, un marché où elle fait un tiers de son chiffre d'affaires, avec une hausse de 3,6% des livraisons au premier semestre, selon BMW.