A Bruxelles, Viktor Orbán dément toute alliance avec Vladimir Poutine

"Nous ne souhaitons plus jamais avoir de frontière commune avec la Russie", a dit M. Orbán au cours de cette conférence de deux jours rassemblant une quarantaine de dirigeants de la droite conservatrice, religieuse et de l'extrême-droite. Selon lui, l'Ukraine n'est aujourd'hui plus qu'un "protectorat de l'Europe". "Sans l'aide de l'Occident, le pays n'existerait plus. Mais ce n'est déjà plus un Etat souverain."

L'Ukraine a tout de même bien le droit de se défendre contre l'agression russe. "Mais ce n'est pas la guerre de la Hongrie", poursuit Viktor Orbán. "L'Ukraine doit simplement avoir conscience qu'elle est un Etat tampon. Le nom de cet Etat tampon importe peu."