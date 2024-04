Burkina: après la BBC et VOA, suspension de TV5 et de sites d'information

Après la BBC et Voice of America, le Burkina Faso a décidé de suspendre la télévision francophone TV5 Monde pour deux semaines, ainsi que plusieurs sites d'information étrangers "jusqu'à nouvel ordre", tous accusés d'avoir diffusé un rapport accusant l'armée de tueries.

L'autorité de communication a également décidé de la "suspension de l'accès aux sites Web de TV5 Monde, Deutsche Welle, Ouest-France, Le Monde.fr, Apanews, The Guardian, et AgenceEcofin, à partir du territoire burkinabè et ce jusqu'à nouvel ordre".

Cette nouvelle série de suspensions intervient deux jours après celle des radios britannique et américaine BBC et Voice of America (VOA), pour une durée de deux semaines.

Comme pour ces deux médias, le CSC justifie les nouvelles suspensions par la diffusion du contenu d'un rapport de Human Rights Watch (HRW) publié jeudi et accusant l'armée burkinabè, aux prises avec les groupes armés jihadistes, d'avoir "exécuté au moins 223 civils dont au moins 56 enfants, dans deux villages le 25 février".