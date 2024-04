Ce pays voisin du nôtre légalise la consommation de cannabis récréatif: une décision qui ne plaît pas à tout le monde

Après Malte en 2021 et le Luxembourg l'an dernier, l'Allemagne devient lundi le plus grand pays de l'UE à légaliser l'usage récréatif du cannabis, avec une réforme qui suscite autant d'attentes que de craintes.

Au milieu d'une foule jeune et joyeuse, Niyazi, un jeune homme de 25 ans, dit voir dans la dépénalisation "un peu de liberté supplémentaire". La possession de 25 grammes de cannabis séché est désormais autorisée dans les lieux publics, ainsi que la culture à domicile, jusqu'à 50 g et trois plants par adulte.

Une approche diamétralement opposée à celle de la France et différente de celle des Pays-Bas, où la consommation de haschich n'est pas légale mais tolérée, notamment à travers les "coffeeshops". Paradoxalement, il faudra attendre encore trois mois en Allemagne pour acheter légalement de la drogue et ce via un "Cannabis Social Club".

D'où la mise en garde dans l'intervalle de Georg Wurth, représentant de la fédération allemande du chanvre: malgré la légalisation "il ne faut pas que le consommateur dise au policier où il a acheté son cannabis" en cas de contrôle dans la rue.

"Car à partir du 1er avril on ne peut en principe que se procurer de la drogue illégalement", a-t-il dit dans un entretien. La donne changera vraiment au 1er juillet avec les clubs. Ces associations à but non lucratif pourront vendre à leurs membres un maximum de 25 grammes par jour et pas plus de 50 grammes par mois.