Céréales ukrainiennes: Kiev dénonce auprès de la Pologne des restrictions "inacceptables"

La Commission européenne a de son côté annoncé vendredi avoir conclu un accord avec cinq Etats de l'UE, dont la Pologne et la Hongrie, pour garantir le transit des céréales ukrainiennes, après des mesures d'interdiction d'importations prises par ces pays jugées "inacceptables" par Bruxelles.

Kiev a appelé à la reprise "immédiate" des exportations et a déclaré que les restrictions avaient violé l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne "et les principes et les normes du marché unique de l'UE."

L'invasion de l'Ukraine a considérablement limité le canal traditionnel des exportations des céréales ukrainiennes par la mer Noire, rendant nécessaires des exportations par voie terrestre, via ses voisins.