"C'est juste très triste ce que nous vivons": de violentes manifestations ont lieu depuis plusieurs jours en Espagne

De violentes manifestations touchent l'Espagne depuis plusieurs jours. Elles font suite à l'accord conclu entre le Parti socialiste espagnol et les indépendantistes catalans. Un accord qui prévoit un échange d'amnisties de certains indépendantistes catalans. Il y a eu de nombreux débordements lors de ces manifestations. En cause, cette amnistie, accordée au parti indépendantiste, qui n'a pas manqué de faire réagir les personnes dans la rue.

Ces Espagnols sont donc remontés contre Carles Puigdemont, exilé en Belgique depuis 6 ans. Il avait déclaré et signé l'indépendance de la Catalogne. "Dans toute démocratie, ce n'est pas un crime contrairement à ce que soutient l'État espagnol. Et c'est pour cette raison que l'accord contient la loi d'amnistie". Tous les indépendantistes exilés pourront revenir en Espagne. Avec cet accord, le pays sort enfin d'un blocus politique, plus de trois mois après les élections législatives.