Charles III hérite d'un royaume désuni

Charles III s'apprête à recevoir la couronne d'un royaume désuni: les dirigeants écossais et gallois veulent se débarrasser de la monarchie, tandis qu'en Irlande du Nord le Sinn Fein, partisan de la réunification, est majoritaire. Et lors du couronnement, les républicains promettent de s'inviter à la fête et de manifester.

"Je me considère avant tout comme un citoyen, pas un sujet", affirmait ainsi le Premier ministre écossais Humza Yousaf en mars au journal The National durant la campagne qui devait le porter à la tête du gouvernement.