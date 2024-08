Chasse à l'homme à Stolingen après l'attaque meurtrière: que sait-on sur le suspect?

La chasse à l'homme continue ce samedi après l'attaque meurtrière au couteau dans l'ouest de l'Allemagne. Que sait-on du suspect et surtout de ses intentions ?

On sait juste, à l'heure actuelle, qu'il s'agit d'un homme qui a commis son attentat à l'aide d'une arme blanche, un couteau ou un cutter. Ce modus operandi est habituellement utilisé par les djihadistes, mais pour l'instant, cette attaque n'a toujours pas été revendiquée.

La police lance donc un vaste appel à témoins et demande à la population de lui fournir toutes les photos et vidéos possibles pour tenter d'identifier l'auteur, qui est toujours, ce midi, recherché et en fuite.

Notre journaliste présent à Solingen constate une ville vigée. "À chaque point de rue, des carrousels fermés, des scènes vides. Solingen devait normalement fêter ce week-end son 650e anniversaire. 75 000 personnes devaient normalement se rassembler ici. Les festivités sont bien évidemment annulées".

"Mélange de tristesse et d'incompréhension", la ville allemande est endeuillée.

Sur les lieux du drame, quelques fleurs, des bougies et le drapeau arc-en-ciel ont été déposés sur les lieux du drame.