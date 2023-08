Commerce du blé: "la domination russe va perdurer", selon le cabinet Agritel

"La domination russe va perdurer et elle est nécessaire dans un équilibre mondial précaire", a déclaré Alexandre Marie, chef analyste pour les marchés agricoles chez Agritel, lors d'une conférence de presse jeudi à Paris.

L'offre mondiale de blé va reculer marginalement de près de 3 millions de tonnes à 793,37 millions, et les stocks se contracter légèrement.

La production mondiale de blé, céréale qui sert à la fabrication du pain, devrait être moins abondante en 2023-24 du fait d'un repli de la production au Canada et en Europe, selon des estimations publiées par le ministère américain de l'Agriculture dans son rapport mensuel "Wasde" en août.

"La région de la mer Noire, de la Russie à la Bulgarie en passant par l'Ukraine et la Roumanie, représente 40% des exportations de blé dans le monde. Aujourd'hui, 30% des capacités d'export de la mer Noire sont à l'arrêt (correspondant aux ports ukrainiens d'Odessa, Mykolaïv, Berdiansk et Marioupol) et 54% sont à risque à la suite de l'escalade des tensions", selon Alexandre Marie.

- "Résilience" de l'agriculture ukrainienne -

Les bombardements russes contre les infrastructures portuaires ukrainiennes visent notamment les ports fluviaux de Reni et Izmaïl sur la route du Danube, tandis que les tirs ukrainiens menacent potentiellement le trafic via les ports russes de Rostov-sur-le-Don (mer d'Azov) et de Novorossisk (au sortir du détroit de Kertch).