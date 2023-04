Couronnement de Charles III : le guide d'une cérémonie historique

Cette journée historique débutera par la "Procession du roi" qui rejoindra en carrosse l'Abbaye de Westminster depuis le palais de Buckingham sur un parcours d'environ deux kilomètres.

La cérémonie elle-même doit débuter à 11H00 locales (10H00 GMT) et durer environ deux heures sous la direction de l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane.

Agrémentée d’œuvres musicales issues du répertoire classique mais aussi de compositions plus modernes, elle est censée "refléter le rôle du monarque aujourd'hui et se tourner vers l'avenir, tout en étant enracinée dans les traditions et l'apparat historiques", selon le palais.