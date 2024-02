Des enfants ukrainiens rapatriés de Russie avec la médiation du Qatar

Âgés de 2 à 16 ans, ces enfants et leurs proches ont été accueillis lundi à l'ambassade du Qatar à Moscou et doivent rejoindre l'Ukraine mardi via le Bélarus, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Certains enfants de ce groupe, dont deux sont âgés de cinq et six ans, souffrent de maladies chroniques et ont des besoins médicaux spécifiques.