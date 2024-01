Des morts et des blessés dans des frappes russes sur Kherson

Un marché et plusieurs bâtiments résidentiels ont été touchés, a-t-il ajouté.

M. Prokudin avait déjà signalé de conséquents bombardements sur la ville bordant la Mer Noire, qui a été reprise par Kiev à l'automne 2022.

Les forces russes ont attaqué Kherson et ses alentours avec de l'artillerie, des mortiers, des chars, des drones et des avions au cours des dernières 24 heures, et ces frappes continuent sans cesse, a encore poursuivi M. Prokudin.

La Russie a entamé une guerre d'invasion en Ukraine depuis près de deux ans. Les forces armées visent aussi des cibles civiles comment des villes, ou des infrastructures énergétiques.