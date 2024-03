"Discrimination", "néonazisme","intimidation": Moscou tire à boulets rouges sur le CIO

La Russie a accusé mercredi le Comité international olympique (CIO) de "basculer dans le racisme et le néonazisme" et de se rendre coupable de "discrimination" et d'"intimidation", au lendemain de l'imposition de nouvelles restrictions aux sportifs russes pour les JO-2024.

Mardi, le CIO avait de son côté accusé la Russie de "politiser le sport", des critiques formulées alors que Moscou ambitionne d'organiser une compétition concurrente des JO, les Jeux de l'amitié.